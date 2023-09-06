Три в одному: українець з національним рекордом виграв "золото" юніорського ЧС з плавання та виконав олімпійський норматив

17-річний Олександр Желтяков завоював вже другу ліцензію на Олімпіаду-2024.

Олександр Желтяков з результатом 53,73 секунди виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині на юніорському чемпіонаті світу, що проходить в Ізраїлі.

Тим самим 17-річний український плавець виконав олімпійський норматив – 53,74 с.

Також цей результат є національним рекордом України на даній дистанції.

Це вже друга олімпійська ліцензія на Ігри-2024 для Желтякова. У квітні він виконав норматив на дистанції 200 метрів на спині – 1:57,17.

Сумарно Україна завоювала вже 29 ліцензій на літні Олімпійські ігри 2024 року.