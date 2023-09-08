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У "Чорноморці" не бачать підстав для проблем у клубі після арешту власника

ВАКС відправив бізнесмена Кауфмана під варту, призначив заставу у майже ₴270 млн.

У "Чорноморці" не бачать підстав для проблем у клубі після арешту власника
Фото: zn.ua

Генеральний директор "Чорноморця" Анатолій Місюра прокоментував інформацію про те, що власник клубу Борис Кауфман був заарештований.

"Клуб працює і жодних підстав, що клуб має проблеми, я не бачу", - цитує функціонера ukrfootball.ua.

Після шести турів "Чорноморець" займає шосту сходинку в УПЛ, маючи в активі 9 очок.

Свій наступний матч команда Романа Григорчука проведе 16 вересня проти "Полісся".

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Напередодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як зазначає Центр протидії корупції, йдеться про бізнесмена Кауфмана.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до Кауфмана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 29 жовтня.

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