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Півзахисник "Чорноморця" Брагару увійшов до списку найкращих молодих дріблерів світу

За версією CIES.

Півзахисник "Чорноморця" Брагару увійшов до списку найкращих молодих дріблерів світу
Максим Брагару
Фото: ua-football.com

Півзахисник "Чорноморця" Максим Брагару увійшов до списку найкращих молодих дриблерів світу віком до 23 років за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

До списку увійшли гравці, які за останні 365 днів зіграли у своїх національних чемпіонатах щонайменше 1500 хвилин.

На 20-річного Брагару припадає один успішний дриблінг за кожні 19 хвилин та 20 секунд ігрового часу - 41-й результат за індексом дриблінгу.

Очолює рейтинг бразильський вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор, який здійснює успішний дріблінг кожні 15 хвилин та 32 секунди.

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У поточному сезоні Брагару зіграв у складі "Чорноморця" 24 матчі та забив 2 голи.

Одесити посідають 9-е місце в УПЛ.

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