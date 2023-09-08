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Російські фехтувальники не візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024

Про це заявив президент Федерації фехтування РФ.

Російські фехтувальники не візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024
Фото: МОК

Російські фехтувальники не зможуть виступити на літніх Олімпійських іграх-2024, заявив президент Федерації фехтування РФ Ільгар Мамедов.

"Ми не маємо єдиної позиції з цього питання, і якщо говорити про нашу федерацію, то реалії такі, що ми на Олімпіаду не можемо відібратися ніяк. По-перше, минуло півроку відбору. По-друге, провідних спортсменів не допущено", - цитує спортивного функціонера xsport.ua.

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Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що він сподівається, що росіяни самі відмовляться від участі в Олімпіаді-2024.

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