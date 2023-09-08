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ФБУ вирішила повернути розіграш Кубка України

В ньому приймуть участь 16 команд.

ФБУ вирішила повернути розіграш Кубка України
Фото: fbu.ua

Після включення БК "Кривбас" до списку учасників Суперліги Favbet наступного сезону та зміни формату проведення регулярного чемпіонату Суперліги, що призвело до зменшення запланованої кількості матчів клубів Суперліги до 30, Виконком Федерації баскетболу України (ФБУ) передбачив проведення додаткового змагання - Кубку України, повідомляє пресслужба організації.

Заплановано проведення Кубку України в два етапи в період з 01.02.2024 року по 31.03.2024 року використавши два тижні між баблами Суперліги Favbet.

До участі в змаганні Кубку України буде допущено 16 команд – до 11 команд Суперліги Favbet будуть додані 5 кращих команд Вищої ліги за підсумком двох кіл регулярного чемпіонату.

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Шляхом "сліпого жеребкування" з 16 команд будуть сформовані 8 пар, які у чотирьох містах розіграють протягом двох днів стадію 1/8 фіналу та 1/4 фіналу.

Далі з числа переможців кожного з чотирьох баблів шляхом жеребкування будуть визначені пари 1/2 фіналу, які протягом двох днів у визначеному місті проведуть ігри півфіналу та фінал.

Останнім володарем Кубку України став "Будівельник", який у сезоні 2020/21 у фінальному матчі в столичному Палаці спорту переміг "Черкаські Мавпи".

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