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У "Галатасараї" спростували чутки про готовність заплатити "Шахтарю" за Тете

Бразилець зіграв вже 3 матчі за стамбульський клуб.

У "Галатасараї" спростували чутки про готовність заплатити "Шахтарю" за Тете
Ерден Тимур
Фото: haberglobal.com.tr

Заступник голови "Галатасараю" Ерден Тимур спростував твердження про те, що донецькому "Шахтарю" може бути виплачено компенсацію за Тете.

"Ми докладно розглянули це питання у трьох незалежних міжнародних організаціях приблизно за 6-7 днів до трансферу. Після цього ми визначились. В результаті, на нашу думку та на основі отриманих звітів, я не думаю, що буде якийсь негативний сценарій для клубу", - цетує Тимура haberglobal.com.tr.

"Тож у плані компенсації нічого не буде. У будь-якому випадку загальний ризик дуже малий. Цю суму може бути вираховано з футболіста, зазначеного у укладеному нами контракті. "Галатасарай" не несе ніякого комерційного ризику", - зазначив функціонер.

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