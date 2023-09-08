У "Галатасараї" спростували чутки про готовність заплатити "Шахтарю" за Тете

Заступник голови "Галатасараю" Ерден Тимур спростував твердження про те, що донецькому "Шахтарю" може бути виплачено компенсацію за Тете.

"Ми докладно розглянули це питання у трьох незалежних міжнародних організаціях приблизно за 6-7 днів до трансферу. Після цього ми визначились. В результаті, на нашу думку та на основі отриманих звітів, я не думаю, що буде якийсь негативний сценарій для клубу", - цетує Тимура haberglobal.com.tr.

"Тож у плані компенсації нічого не буде. У будь-якому випадку загальний ризик дуже малий. Цю суму може бути вираховано з футболіста, зазначеного у укладеному нами контракті. "Галатасарай" не несе ніякого комерційного ризику", - зазначив функціонер.