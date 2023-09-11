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Світоліна стала ще ближче до топ-10 світового рейтингу

Першою ракеткою світу стала Аріна Соболенко

Світоліна стала ще ближче до топ-10 світового рейтингу
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Після закінчення останнього у поточному сезоні турніру "Великого шолома" US Open Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті оновила свій рейтинг.

Першою ракеткою світу стала фіналістка Відкритого чемпіонату США-2023 білоруска Аріна Соболенко, змістивши з "Олімпу" польку Ігу Швьонтек.

Українські тенісистки на цьому турнірі виступили погано.

Проте перша ракетка України Еліна Світоліна ще на одну позицію покращила свій рейтинг: зараз Еліна – 25-та.

Другою ракеткою країни залишилася Ангеліна Калініна, а Марта Костюк та Леся Цуренко провели між собою ротацію у внутрішньому рейтингу.

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Лише 5 позицій залишилося Даяні Ястремській, щоб у топ-100 світового рейтингу українок стало шестеро.

Рейтинг WTA:

Українки в рейтингу WTA:

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