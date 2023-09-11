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Україна виграла медальний залік Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

"Синьо-жовті" здобули 7 медалей, серед яких - три золоті.

Україна виграла медальний залік Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики
Олег Верняєв
Фото: t.me/UkrainianGymnastics

Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, що завершився в угорському місті Сомбатхей, повідомляє sportarena.com.

Україну на турнірі представляли шість спортсменів: Назар Чепурний, Олег Верняєв, Пантелей Колодій, Микита Мельников, Єлизавета Губарєва та Анна Лащевська. Загалом наші гімнасти вибороли 7 медалей, серед яких – 3 золоті.

Верняєв завоював "золото" у вправах на паралельних брусах і "срібло" – на коні. Чепурний виграв опорний стрибок і став третім на брусах. Лащевська завоювала "золото" у вправах на колодці, Губарєва здобула дві срібні медалі на колоді та різновисоких брусах.

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Україна вдруге поспіль перемагає у медальному заліку Кубка виклику, раніше українські спортсмени тріумфували на етапі у турецькому Мерсіні.

Сезон Кубка виклику завершиться етапом у Парижі 16-17 вересня. Після нього з 30 вересня до 8 жовтня у Бельгії відбудеться чемпіонат світу-2023.

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