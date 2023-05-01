Україна виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

У столиці Єгипту Каїрі завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, за підсумками якого збірна України очолила медальний залік.

В активі нашої команди 5 медалей, серед яких три – найвищої проби. Усі три золоті медалі на рахунку Іллі Ковтуна - у вправах на перекладині, на паралельних брусах та вільних вправах. Також на його рахунку "бронза" у вправах на коні.

Також Назар Чепурний став другим у опорному стрибку.

Кубок світу. Каїр. Медальний залік: