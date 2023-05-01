Україна виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

У столиці Єгипту Каїрі завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, за підсумками якого збірна України очолила медальний залік.
В активі нашої команди 5 медалей, серед яких три – найвищої проби. Усі три золоті медалі на рахунку Іллі Ковтуна - у вправах на перекладині, на паралельних брусах та вільних вправах. Також на його рахунку "бронза" у вправах на коні.
Також Назар Чепурний став другим у опорному стрибку.
Кубок світу. Каїр. Медальний залік:
- Україна – 3-1-1
- Італія - 2-4-1
- США – 2-1-0
- Вірменія – 1-1-2
- Азербайджан – 1-0-0
- Тайвань – 1-0-0.