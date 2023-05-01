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Україна виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун приніс у скарбничку нашій збірній 3 "золота".

Україна виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Фото: Norman Seibert

У столиці Єгипту Каїрі завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, за підсумками якого збірна України очолила медальний залік.

В активі нашої команди 5 медалей, серед яких три – найвищої проби. Усі три золоті медалі на рахунку Іллі Ковтуна - у вправах на перекладині, на паралельних брусах та вільних вправах. Також на його рахунку "бронза" у вправах на коні.

Також Назар Чепурний став другим у опорному стрибку.

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Кубок світу. Каїр. Медальний залік:

  1. Україна – 3-1-1
  2. Італія - 2-4-1
  3. США – 2-1-0
  4. Вірменія – 1-1-2
  5. Азербайджан – 1-0-0
  6. Тайвань – 1-0-0.
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