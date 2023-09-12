Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії так і для нас, - Ребров

Напередодні матчу кваліфікації Євро-2024 проти команди Італії головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав прес-конференцію.

Про кадрову ситуацію.

"Є невеликі пошкодження. Наскільки я бачу, усі тренуються. Будемо приймати рішення після тренування. Ми маємо 25-х футболістів, потрібно буде робити вибір. Є мікротравми, які не дуже заважають гравцям.

Зараз немає ніякого навантаження, хлопці відновлюються. Навіть під час вечірнього тренування ми будемо більше знайомитися з полем та готуватися до гри. Ці два дні займаємося лише відновленням", - цетує керманича прес-служба УАФ.

Про появу на полі Андрія Ярмоленка.

Він тренується, ви бачили, що він був на заміні. На жаль, Андрій не має практики, відновлюється. Останні три-чотири дні Ярмоленко працює в загальній групі. Його поява цілком можлива".

Про нічію команд Північної Македоніїї та Італії (1:1).

"Так, вони зіграли внічию, я дивився цю гру. Це був дуже важкий поєдинок, зважаючи на стан поля. Я бачив інтенсивність, бачив, за рахунок чого італійці намагалися виграти. Мене здивувала ця інтенсивність. Я впевнений, що завтра інтенсивність буде не меншою, ми повинні бути готовими до цього.

Я знаю, як буде грати Італія. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для італійців, так і для нас. Я завжди говорю футболістам, що вони повинні поважати суперника, але зосереджуватися на своїй грі.

Якщо ми завтра її не покажемо, то буде дуже важко. Ми розуміємо, наскільки важливою є гра для Італії, але повинні думати про себе", - зазначив Ребров.

"Італія — це топ-збірна, тому ми її не перемагали. Дуже складно грати з такими суперниками. З Англією ми здобули очко, але це було дуже й дуже важко. Така сама гра нас очікує завтра. Ми повинні вірити в себе, розуміти, що тільки своєю грою можемо здобути очки на "Сан-Сіро".

Я сподіваюся, що зараз збірна України переживає дуже хороші часи. Криза в Італії? Я дивився всі матчі італійців, у тому числі у фінальному етапі Ліги націй, — це дуже гарна команда. Так, вони не виграли Лігу націй, але показують дуже високий рівень. Тому я не вважаю, що вони в кризі. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно.

Я бачив дуже багато матчів Спаллетті на чолі "Наполі". Він виграв чемпіонат, я дуже поважаю цього фахівця. Будь-якому тренеру потрібен час. Навіть по першій грі я бачив зміни - додалася інтенсивність, гравці розуміють, що роблять на полі. Для нас це буде дуже складна гра, але ми повинні бути до цього готовими", - підсумував наставник збірної України.

Нагадаємо, що матч між збірними Італії та України відбудеться сьогодні в Мілані (початок - о 21.45 за київським часом).