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УЄФА призначив російську бригаду арбітрів на матч жіночої Ліги націй

Поєдинок Вірменія – Казахстан відбудеться 26 вересня.

УЄФА призначив російську бригаду арбітрів на матч жіночої Ліги націй
Фото: uefa.com

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив бригаду арбітрів із Росії на матчі жіночої Ліги націй між Вірменією та Казахстаном, повідомляє пресслужба організації.

Віра Опейкіна буде головним арбітром, її асистентки - Катерина Курочкіна та Олена Собчук, четвертим арбітром призначили Надію Горінову.

Матч відбудеться 26 вересня.

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Нагадаємо, з березня минулого року російські клуби, збірні, судді були відсторонені від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. Наразі це перший випадок, коли повернули росіян у європейське суспільство.

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