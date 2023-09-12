УЄФА призначив російську бригаду арбітрів на матч жіночої Ліги націй

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив бригаду арбітрів із Росії на матчі жіночої Ліги націй між Вірменією та Казахстаном, повідомляє пресслужба організації.

Віра Опейкіна буде головним арбітром, її асистентки - Катерина Курочкіна та Олена Собчук, четвертим арбітром призначили Надію Горінову.

Матч відбудеться 26 вересня.

Нагадаємо, з березня минулого року російські клуби, збірні, судді були відсторонені від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. Наразі це перший випадок, коли повернули росіян у європейське суспільство.