Наставник збірної України назвав успіхом вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи з волейболу

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастінш назвав успішним виступ команди на чемпіонаті Європи-2023.

Нагадаємо, "синьо-жовті" поступилися у 1/4 фіналу збірної Словенії – 1:3

(17:25, 29:31, 25:21, 23:25).

Спочатку вони (словенці, - прим. LB.ua) добре прочитали нашу гру, у нас не виходило розігнатися. Складалося враження, що вони на два кроки вперед читають нас. Зробив заміни із двох причин: щоб ті, хто в запасі, змогли подивитися (на гру) збоку. І щоб вихідці змогли потрапити до ритму гри.

У першої партії це не вийшло, а от у другій вийшло – почали виправляти власні ж помилки у нападі. Багато почало виходити. Але коли граєш зі Словенією на більш-менш, вони дуже добре тримають у напрузі та грають за таких умов. Вони взагалі жодного очка не віддавали. Змогли нас зламати", - цитує головного тренера нашої збірної suspilne.media. Підписуйтесь на наш Google News

"У третій партії проти таких команд, як Словенія, важливо мати агресивну подачу. Без неї - без варіантів, тому що відсоток нападу з ідеальним прийомом у них кращий. Тому нам потрібно було відтіснити їх від сітки.

Безперечно, у нас це виходило, і коли у нас це виходило, то могли будувати блок і захист. Четверта партія – так, добре вели, але кінцівка... Напевно, вони десь на своєму досвіді змусили нас ухвалити не найкращі рішення", - заявив Крастінш.

"Висновки від Євро – позитивні. Ми почали повільно, у нас мало що виходило, але потім росли за результатом та грою. Навіть зараз взяти – останні три партії, рахунок за великим рахунком дорівнює. Достойно грали.

Для українського волейболу, гадаю, це успіх. Не потрібно звикати до перемог, вони не так просто виходять", – наголосив головний тренер збірної України.