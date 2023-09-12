Українки розгромили Бельгію та вийшли до плей-оф ЧЄ з настільного тенісу

На командному чемпіонаті Європи з настільного тенісу, що проходить у шведському Мальме, жіноча збірна України в складі Маргарити Песоцької, Ганни Гапонової та Соломії Братейко обіграла з "сухим рахунком" команду Бельгії – 3:0.

Україна – Бельгія – 3:0:

Маргарита Песоцька – Лілу Масарт – 3:0 (11:3, 11:5, 11:6)

– Лілу Масарт – 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) Ганна Гапонова – Марго Деграф – 3:1 (11:5, 11:7, 11:13, 11:3)

– Марго Деграф – 3:1 (11:5, 11:7, 11:13, 11:3) Соломія Братейко – Жюлі ван Хауверт – 3:0 (11:5, 11:8, 14:12).

Українська збірна посіла друге місце у групі С, де також виступала команда Угорщини.

Раніше Угорщина виграла обидва матчі – у Бельгії (3:0) та України (3:2).

Суперник України в 1/8 фіналу визначиться пізніше після закінчення матчів в інших групах.

Додамо, що до складу української команди також входить Анастасія Димитренко.

На Євро-2023 визначаться команди, які у лютому 2024 року зіграють на чемпіонаті світу в південнокорейському Пусані.