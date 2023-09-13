Ребров прокоментував поразку в матчі з Італією

У Мілані на "Сан-Сіро" в рамках кваліфая Євро-2024 збірна України мінімально поступилася команді Італії – 1:2.

Головний тренер української національної збірної Сергій Ребров на післяматчовій прес-конференції прокоментував цю поразку.

"Робити аналіз рано, але ми його обов’язково проведемо. Італійці не здивували, вони намагалися грати дуже інтенсивно з першої хвилини. Їм допоміг швидкий гол. Так, вони створювали моменти, але я вдячний хлопцям за те, що вони повернулися до гри.

Ми забили м’яч, мали декілька моментів у другому таймі, аби зрівняти рахунок. Подякую хлопцям ще раз, адже дуже непросто грати після важкого поєдинку з Англією. Повторюся, Італія діяла дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом.

"Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже важко — у грі з Англією вони віддали багато сил. Хочу ще раз нагадати, із ким ми граємо. Не розумію, чому всі говорять, що зараз у збірної Італії криза", - цетує Реброва прес-служба УАФ.

"Ми потрапили в дуже складну групу. Дві гри — з Англією та Італією — були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. На наступні два поєдинки ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що шанси в нас є", - додав коуч.

Як і у грі з Англією, була хороша атмосфера. Сьогодні було менше українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми дуже вдячні за це. Хоча така атмосфера на руку господарям поля — «Сан-Сіро» дуже допоміг збірній Італії. Але ми вдячні, що граємо тут, що Італія нас так прийняла", - зазначив Ребров.

Після поразки в Мілані Україна та Італія зробили рокіровку за друге місце у групі, маючи по 7 очок, при цьому італійці провели на один матч менше.