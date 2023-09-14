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Нігерська хунта звільнила французького дипломата

Париж не визнає хунту.

Нігерська хунта звільнила французького дипломата
Фото: EPA/UPG

Влада Нігера звільнила громадянина Франції, який перебував під вартою майже тиждень.

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерство закордонних справ Франції.

Стефана Жюльєна, який виступає як представник французьких експатріантів у Нігері й підтримує зв'язок з французькими дипломатичними службами, звільнили вчора. Його заарештували 8 вересня.

Наприкінці липня до влади у Нігері прийшла військова хунта, яка скинула президента Мохамеда Базума. 

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Франція не визнає хунту, яка вимагала виведення французьких військ і пригрозила усунути французького посла − вимогу, яку президент Еммануель Макрон відхилив.

Нагадаємо, на початку вересня десятки тисяч протестувальників вимагали виведення з Нігеру французьких військ. Антифранцузькі настрої у країні зросли після перевороту.

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