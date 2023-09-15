Українець Нетреба очолив чоловічу збірну Польщі зі спортивної гімнастики

Федерація гімнастики Польщі на своєму офіційному сайті оголосила про призначення на посаду головного тренера чоловічої збірної зі спортивної гімнастики українського фахівця Павла Нетреби.

"Я переконаний, що робота тренера Павла Нетреби призведе до розширення складу атлетів на тренуваннях в Гданську в найближчі місяці і в майбутньому. Цілі, які ми ставимо перед собою, – хороший виступ команди через два роки на юніорському чемпіонаті Європи та індивідуальна боротьба за вихід у фінал на цьому турнірі", - повідомив президент Польської федерації гімнастики Лешек Бланік.

"Наступний крок – ефективна боротьба за путівки на Олімпійські ігри в 2028 році. Крім того, турбота і співробітництво в підготовці старших членів Комітету та передача знань для підтримки тренувань в клубах. Вважаю, що працевлаштування Павла Нетреби – відмінна можливість для гімнастів повернутися до успіху на міжнародній арені.

Особисто я радий, що ми зробили кроки для того, щоб дати напрямок розвитку цієї глави", - зазначив функціонер.

Протягом тренерської кар'єри 47-річний Нетреба очолював збірні України, Азербайджану (2015-2016) і Туреччини (2017-2023).