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На Іграх нескорених Україна здобула 34 медалі, з них 12 – золоті

Це найкращий результат в історії Ігор.

На Іграх нескорених Україна здобула 34 медалі, з них 12 – золоті
Фото: Суспільне-Спорт

Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2023, що відбулися в німецькому Дюссельдорфі. Українці завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

Про це повідомляє Суспільне-Спорт.

Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: 25 учасниками. Серед них – військові й ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.

Українці змагалися в дев'яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор. Крім того, низка українських учасників виступила й у регбі на візках: у складі об'єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.

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Упродовж семи змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях, залежно від характеру поранень чи травм. На цьому турнірі Україна завоювала 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у шести видах спорту. Найуспішнішими стали веслування на тренажерах (11 медалей: 4 золоті + 7 срібних), плавання (9: 3+3+3) та стрільба з лука (5: 3+0+2).

Нагадаємо, на Іграх Нескорених українські ветерани в перший день вибороли "золото", 3 "срібла" і 2 "бронзи".

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