Головне за ніч та ранок. Субота, 16 вересня

Кілька хвилин тому областями почала ширитися повітряна тривога через балістичну загрозу. Тривогу оголосили і в столиці.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення.

Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Минулої доби авіація сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,

танків ‒ 4616 (+4) од.,

бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од.,

артилерійських систем – 5988 (+16) од.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили спецоперацій ЗСУ розповіли, як коригували ураження корабля та підводного човна ворога у Севастополі.

Сили спецоперацій (ССО) отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі.

З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО.

На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки виконано ідентифікацію та наведення на ціль. Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього бійці провели успішну ексфільтрацію.

Відеоматеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що для них вже ніде немає безпечного місця.

За добу росіяни обстріляли вісім областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Зокрема в Оріхові на Запоріжжі поранення отримали жінки віком 71 та 53 років, їх госпіталізували.

Більше інформації – в новині.

Сумна звістка надійшла з Вільнюса: померла очільниця київського бюро “Радіо Свобода” Інна Кузнецова.

Про це повідомила директорка української редакції “Радіо Свобода” Мар'яна Драч. “16 вересня у Вільнюсі відійшла у вічність донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше почувалася, мріяла повернутися на роботу до Києва. В Інни багато учнів і друзів”, - йдеться в повідомленні.

Про дату прощання Мар’яна Драч пообіцяла повідомити додатково.

Зазначимо, за керівництва Інни Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!