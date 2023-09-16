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Заступницю мера Дніпра та підрядника підозрюють у заволодінні майже 1 млн грн під час ремонту школи

Слідство встановило, що підрядник вніс у документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Заступниця мера підписала акти та скріпила печаткою.

Заступницю мера Дніпра та підрядника підозрюють у заволодінні майже 1 млн грн під час ремонту школи
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Заступницю мера Дніпра та підрядника підозрюють у заволодінні майже 1 млн грн під час ремонту школи. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї із шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала акти та скріпила печаткою.

Таким чином на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 млн грн з міського бюджету. 

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, у приміщеннях міськради та підприємства. 

Слідство триває. 

Зазначимо, згідно з інформацією на сайті мерії Дніпра, серед заступників мера значиться лише одна жінка – Ксенія Сушко.

 

Нагадаємо, згідно з опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи", 78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА. Незгодні з цим твердженням 18% опитаних.

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