Слідство встановило, що підрядник вніс у документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Заступниця мера підписала акти та скріпила печаткою.

Заступницю мера Дніпра та підрядника підозрюють у заволодінні майже 1 млн грн під час ремонту школи.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї із шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала акти та скріпила печаткою.

Таким чином на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 млн грн з міського бюджету.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, у приміщеннях міськради та підприємства.

Слідство триває.

Зазначимо, згідно з інформацією на сайті мерії Дніпра, серед заступників мера значиться лише одна жінка – Ксенія Сушко.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи", 78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА. Незгодні з цим твердженням 18% опитаних.