Стрілянина у Дніпрі: посадили під нічний домашній арешт жінку, яка чинила опір поліції

Бабушкінський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід жінці, яка 29 серпня чинила опір поліцейським під час сутички з патрульними. В ході цього конфлікту поліцейський смертельно поранив п'яного порушника ПДР Джумбері Сілогаву.

Про це повідомляє Суспільне.

"Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб", – йдеться в повідомленні.

Фігурантка справи – 23-річна жінка, якій 12 вересня слідчі ГУ НП в Дніпропетровській області вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

31 серпня було відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички. У той же день Кіровський райсуд Дніпра відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 патрульного, який вбив порушника. У Патрульній поліції заявили, що сприятимуть слідству. А співробітникам нададуть повну юридичну підтримку.

Діти загиблого пізніше розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що батько був нетверезий, коли сідав за кермо перед конфліктом.

12 вересня оголосили підозру жінці, яка разом із Сілогавою чинила опір поліції. Вона отримала підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи, читайте в матеріалі LB.ua.