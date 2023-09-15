Україна пропрацювала з партнерами компенсаційний механізм, щоб змусити агресора заплатити, - Шмигаль

Сьогодні, 15 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна пропрацювала з партнерами компенсаційний механізм, щоб змусити агресора заплатити.

Мінюст та група Єрмака напрацювали пропозицію утворити:

міжнародний реєстр збитків

комісію

міжнародний конфіскаційних фонд

За словами Шмигаля, все буде вноситися у реєстр збитків, а комісія буде приймати рішення.

Очільник уряду зазначив, що реєстр збитків уже запрацював, призначений представник, працюємо над другим і третій пунктом.

“По олігархам дискусії немає, а от по суверенним активам триває дискусія. Вона складна. Ми хочемо, щоб вони теж були конфісковані… Покарати агресора, заставити його заплатити - один із пунктів формули миру Зеленського”, - розповів Шмигаль.

Премєр назвав маркерним моментом конфіскацію в США 5,4 млн доларів російського олігарха Малофєєва, які будуть передані Україні. “Це маленька сума, але дуже знакова”, - зауважив Шмигаль.

У червні цього року Денис Шмигаль заявив, що Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів РФ. Другим джерелом відновлення будуть кошти українського бюджету.

Нагадаємо, Естонія планує стати першою країною ЄС, яка легалізує конфіскацію кремлівських активів. Уряд схвалить законопроект за два тижні, після чого відправить його до парламенту.