США вперше конфіскували гроші у російського олігарха, Україна може отримати кошти

Прокуратура США може конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву.

Таке рішення ухвалив суд у четвер, відкриваючи шлях для потенційного використання коштів для відновлення зруйнованої війною України, пише Reuters.

Рішення окружного судді США Пола Гардефа у федеральному суді Манхеттена стало першим рішенням про конфіскацію активів російського олігарха з часу створення у 2022 році Міністерством юстиції спеціальної групи для вилучення фінансів союзників президента Росії Володимира Путіна у відповідь на вторгнення в Україну.

Влада США звинуватила Малофєєва, власника “православного” телеканалу “Царьград ТВ”, у фінансуванні сепаратистів у Криму, який Росія анексувала в 2014 році. Малофєєв, який заперечував обвинувачення, потрапив під санкції Вашингтона в 2014 році, його звинуватили у їх порушенні у 2022 році.

Голова робочої групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив минулого місяця, що перші конфісковані кошти незабаром можуть бути переведені в Україну.

"Ці суми мізерні порівняно з обсягом катастрофи, завданої Росією людям і землі України, але внесок важливий”, – зазначив Адамс.

Оскільки Малофєєв не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори заявили в четвер, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням.

KleptoCapture тимчасово конфіскувала активи інших олігархів, включно з яхтою вартістю 300 мільйонів доларів, але ще не отримала наказів про їхню остаточну конфіскацію.

Зазначимо, президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, який дозволяє Міністерству юстиції передавати частину конфіскованих активів Держдепу для допомоги Україні. Водночас закон США обмежує використання урядом конфіскованих активів.

Торік на початнку грудня прокуратура США ухвалила рішення конфіскувати 5,4 мільйони доларів з банківського рахунку Малофеєва.