Відомо про сильну пожежу у місті.

Російська армія продовжує масований обстріл Херсона.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

У телеграм-каналах повідомили про прильоти у місті та сильну пожежу.

Людей просять не підходити до вікон.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу передмістя Херсона вранці 2 лютого загинула жінка.

У Міноборони Великобританії повідомили, що росіяни обстрілюють Херсон, аби деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки. Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.