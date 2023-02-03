Російська армія продовжує масований обстріл Херсона.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
У телеграм-каналах повідомили про прильоти у місті та сильну пожежу.
Людей просять не підходити до вікон.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу передмістя Херсона вранці 2 лютого загинула жінка.
У Міноборони Великобританії повідомили, що росіяни обстрілюють Херсон, аби деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки. Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.