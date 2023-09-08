Естонія планує стати першою країною ЄС, яка легалізує конфіскацію кремлівських активів

Уряд схвалить законопроект за два тижні, після чого відправить його до парламенту.

Естонія планує стати першою країною ЄС, яка легалізує конфіскацію активів, пов’язаних із Кремлем. Гроші мають піти для відновлення України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю Bloomberg.

Він зазначив, що уряд схвалить законопроект за два тижні, після чого відправить його до парламенту.

Цей крок, за словами міністра, “справді вдарить” по Росії.

Ініціатива Естонії може вплинути на фінансові активи російських компаній, які перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 35 млн євро.

Відповідно до естонської схеми, український міжнародний реєстр збитків буде використовуватися як основа для експропріації санкційних активів.

Нагадаємо, навесні цього року Генеральний прокурор США Меррік Гарланд схвалив першу виплату Україні грошей, які США вилучили у російського олігарха. Йдеться про 5,4 млн доларів, які належали Малофєєву, наближеному до Путіна.