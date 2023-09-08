На Кубі заарештували 17 осіб, які вербували місцевих молодиків у російську армію

Лідер угруповання покладався на двох людей, які проживали на острові.

Куба заарештувала 17 осіб за обвинуваченнями у зв’язках з групою торговців людьми, яка заманювала молодих кубинців служити в російській армії на війні в Україні.

Про це пише Reuters.

Раніше цього тижня Гавана виявила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка, за її словами, діяла як на кубинській території, так і в Росії.

“Унаслідок розслідування наразі заарештовано 17 осіб, серед яких внутрішній організатор цієї діяльності”, − сказав представник міністерства внутрішніх справ Куби Сезар Родрігес.

Родрігес зазначив, що лідер угруповання покладався на двох людей, які проживали на острові, щоб вербувати кубинців.

Прокурор Хосе Луїс Рейес заявив, що причетні до скандалу можуть отримати до 30 років ув'язнення, довічне ув'язнення або смертну кару залежно від тяжкості та типу злочинів.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив в інтерв’ю арабському телеканалу Al Mayadeen що уряд США є винним у війні в Україні.