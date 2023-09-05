У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії діє мережа, що вербує найманців з Куби для участі у війні в Україні на боці РФ

Вербують кубинців, що перебувають в РФ і навіть тих, хто проживає на Кубі.

У Росії діє мережа, що вербує найманців з Куби для участі у війні в Україні на боці РФ
Фото: joinup.ua

Міністерство внутрішніх справ Куби працює над нейтралізацією мережі, що займається торгівлею людьми та залученням до військових формувань, які беруть участь у війні в Україні на боці РФ.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Куби.

Згідно з повідомленням, мережа діє у Росії та вербує кубинців, що перебувають в РФ та навіть тих, хто проживає на Кубі, до участі у війні. Наразі відкрите кримінальне провадження проти осіб, які причетні до цієї діяльності. Над нейтралізацією мережі працюють правоохоронці.

В заяві наголошується, що "Куба не бере участь у війні в Україні" та буде рішуче діяти проти тих, хто у будь-якій форму торгує людьми з метою найманства або вербування.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив в інтерв’ю арабському телеканалу Al Mayadeen що уряд США є винним у війні в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies