У Росії діє мережа, що вербує найманців з Куби для участі у війні в Україні на боці РФ

Вербують кубинців, що перебувають в РФ і навіть тих, хто проживає на Кубі.

Міністерство внутрішніх справ Куби працює над нейтралізацією мережі, що займається торгівлею людьми та залученням до військових формувань, які беруть участь у війні в Україні на боці РФ.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Куби.

Згідно з повідомленням, мережа діє у Росії та вербує кубинців, що перебувають в РФ та навіть тих, хто проживає на Кубі, до участі у війні. Наразі відкрите кримінальне провадження проти осіб, які причетні до цієї діяльності. Над нейтралізацією мережі працюють правоохоронці.

В заяві наголошується, що "Куба не бере участь у війні в Україні" та буде рішуче діяти проти тих, хто у будь-якій форму торгує людьми з метою найманства або вербування.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив в інтерв’ю арабському телеканалу Al Mayadeen що уряд США є винним у війні в Україні.