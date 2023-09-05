Вокзали та медзаклади: уночі поліція отримала інформацію про нові "замінування" в Києві

Цієї ночі поліція отримала повідомлення про замінування вокзалів та кількох медичних закладів Києва. Після перевірки ця інформація не підтвердилася.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

"Прошу мешканців столиці зберігати спокій. Паніка, хаос, страх – цього хоче ворог. Але не отримає. Безпекова ситуація в Києві контрольована. І один з найголовніших чинників її стабільності – впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій перемозі", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 4 вересня поліція Києва отримала повідомлення про замінування усіх торгово-розважальних центрів та шкіл столиці. Після перевірок виявилося, що інформація про замінування була неправдивою.