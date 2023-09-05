Росіяни завозять на "вибори" на окупованих територіях спостерігачів з РФ

Загарбники не змогли знайти достатньої кількості "спостерігачів" на "вибори" серед місцевого населення, тому завозять їх на тимчасово окуповані території з Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські “вибори” це суцільний фарс й пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з Росії, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу", – повідомили в Центрі.

За законодавством РФ існують так звані “громадські спостерігачі”. Право так називатись має лише член “громадської палати” – дорадчого органу, який контролює Володимир Путін, адже він та призначені ним “губернатори” затверджують керівний склад палати у Росії.

Саме такі “громадські спостерігачі” з Росії й спостерігають за “виборами” на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих.

"Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ ігнорувати вибори й не брати участь в цій пропагандистській виставі. Раніше Сили Оборони за допомогою БПЛА розповсюдили листівки на окуповані території з відповідним закликом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка готує псевдовибори в окупованій Україні.

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.