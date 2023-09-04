На Київщині до 8 вересня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На території Київської області продовжується спостерігатись надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентра.
“Зверніть увагу, 4-8 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, завтра, 5 вересня, на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів.
Температура вночі 10-15 градусів Цельсія, вдень 21-26 градусів Цельсія.
В Києві вночі 13-15 градусів Цельсія, вдень 23-25 градусів Цельсія.
Нагадаємо, у заповіднику "Асканія - Нова", який перебуває на окупованій території Херсонщини, продовжує вирувати вогонь. Згідно з даними супутникових знімків, в останній пожежі, яка спалахнула у заповіднику через удар блискавки 1 вересня, згоріли 1 790 гектарів заповідного степу.