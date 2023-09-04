На Київщині до 8 вересня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Київщині поки без опадів.

На території Київської області продовжується спостерігатись надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентра.

“Зверніть увагу, 4-8 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, завтра, 5 вересня, на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі 10-15 градусів Цельсія, вдень 21-26 градусів Цельсія.

В Києві вночі 13-15 градусів Цельсія, вдень 23-25 градусів Цельсія.

Нагадаємо, у заповіднику "Асканія - Нова", який перебуває на окупованій території Херсонщини, продовжує вирувати вогонь. Згідно з даними супутникових знімків, в останній пожежі, яка спалахнула у заповіднику через удар блискавки 1 вересня, згоріли 1 790 гектарів заповідного степу.