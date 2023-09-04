Головне за день. Понеділок, 4 вересня

22 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Зеленський на Донеччині, дрони росіянна території Румунії. Яким запам’ятається 558-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу відбулось 22 бойових зіткнення.

Ворог безуспішно наступав в районі Новоєгорівки та Білогорівки на Луганщині. Сили оборони відбили атаки росіян у районі північніше Кліщіївки на Донеччині. ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки.

Упродовж доби ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 вересня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський відвідав із робочою поїздкою Донеччину і побував у командних пунктах військових з’єднань, які воюють у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк».

Зеленський, а також командувач морської піхоти й ОТУ «Донецьк» Юрій Содоль і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк відвідали командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності угруповання, статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Комбати наголосили на дедалі більшій потребі у БпЛА та антидронових засобах, вказали на недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

Сьогодні, 4 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська та Новослобідська громади Сумської області.

Загалом упродовж дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 119 вибухів.

Докладніше – в новині.

Нацагентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру корупціонерів з урахуванням постанови Кабінету міністрів "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану".

"Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних Реєстру. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо", - наголосили в НАЗК.

Зазначається, що відновивши доступ до Реєстру, було враховано безпекові аспекти. Які саме – в новині.

Міністерство оборони Румунії відреагувало на атаку російських ударних дронів на Одеську область, під час якої кілька дронів впали на території країни.

"Пресслужба Міноборони надає наступні уточнення щодо ситуації з безпекою поблизу румунських кордонів у контексті нещодавніх атак збройних сил Російської Федерації на інфраструктуру українського морського порту Рені. Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури, вважаючи їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні правила", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що відповідальні структури в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників. Однак ці атаки "не становили прямої військової загрози території чи територіальним водам Румунії".

"Міністерство національної оборони продовжує впроваджувати заходи посиленої пильності в наземному, морському та повітряному просторі, а також заходи, призначені для зміцнення оборони та стримування на східному фланзі, відповідно до національного плану та планів Альянсу", - додали у відомстві.

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