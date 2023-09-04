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​НАЗК відкрило доступ до Єдиного реєстру корупціонерів "із урахуванням безпекових аспектів"

У ньому не відображатимуться відомості про місце роботи та посади на час вчинення правопорушення.

​НАЗК відкрило доступ до Єдиного реєстру корупціонерів "із урахуванням безпекових аспектів"
Фото: slovoidilo.ua

Нацагентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру корупціонерів з урахуванням постанови Кабінету міністрів "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану".

"Водночас, існує значний суспільний інтерес до відкриття даних Реєстру. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо", - наголосили в НАЗК.

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Зазначається, що відновивши доступ до Реєстру, було враховано безпекові аспекти. Нацагентство отримало від Міністерства оборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру. Проте, - за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

"Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій", - прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Він також розповіві, що НАЗК очікує ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій

Переглянути Реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення можна за посиланням.

Нагадаємо, Реєстр корупціонерів – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року.

В реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення. 

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