Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв, проте є малий ракетний корабель у пункті базування

На розгортання на бойові позиції йому необхідно 2-3 години.

У Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв, проте є малий ракетний корабель у пункті базування
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Наразі у Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв. Проте підготовлений ракетоносій є у пункті базування. Він готовий вийти за наказом на бойові позиції.

Про це заявила в Медіацентрі Україна керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ракетоносіїв станом на зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі немає. Малий ракетний корабель, який фігурував вчора у зведеннях і був виведений на чергування, але надвечір його було заведено у пункт базування і поки що він не повертався а бойові позиції", – сказала Гуменюк.

На її думку, це свідчить про те, що підготовлений ракетоносій є у пункті базування. Він готовий вийти за наказом. На розгортання на бойові позиції йому необхідно 2-3 години.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Гуменюк оцінює рівень ракетної небезпеки як високий. За її словами, Росія може завдати ракетного удару навіть з бухти.

"Хоча це небезпечно, але факти такі були", – сказала вона.

Росіяни також часто останнім часом використовують так звані фальшовані цілі, для того щоб спровокувати і перевірити реагування наших систем ППО.

Нагадаємо, вдень 3 вересня Росія вивела у Чорне море ракетний корабель "Буян-М". Спорядження ракетоносія сягало 8 «Калібрів».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies