У Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв, проте є малий ракетний корабель у пункті базування

На розгортання на бойові позиції йому необхідно 2-3 години.

Наразі у Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв. Проте підготовлений ракетоносій є у пункті базування. Він готовий вийти за наказом на бойові позиції.

Про це заявила в Медіацентрі Україна керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ракетоносіїв станом на зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі немає. Малий ракетний корабель, який фігурував вчора у зведеннях і був виведений на чергування, але надвечір його було заведено у пункт базування і поки що він не повертався а бойові позиції", – сказала Гуменюк.

На її думку, це свідчить про те, що підготовлений ракетоносій є у пункті базування. Він готовий вийти за наказом. На розгортання на бойові позиції йому необхідно 2-3 години.

Гуменюк оцінює рівень ракетної небезпеки як високий. За її словами, Росія може завдати ракетного удару навіть з бухти.

"Хоча це небезпечно, але факти такі були", – сказала вона.

Росіяни також часто останнім часом використовують так звані фальшовані цілі, для того щоб спровокувати і перевірити реагування наших систем ППО.

Нагадаємо, вдень 3 вересня Росія вивела у Чорне море ракетний корабель "Буян-М". Спорядження ракетоносія сягало 8 «Калібрів».