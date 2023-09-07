Євродепутати закликали Зеленського ветувати закон про “відновлення” е-декларування

Група депутатів Європарламенту закликає президента Зеленського ветувати закон про електронне декларування.

Про це повідомив депутат Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії Міхаель Ґалер.

“Звертаємось до президента Володимира Зеленського повернути до парламенту законопроект №9534 з вимогою відкрити реєстр”, - написав Ґалер.

Також євродепутати просять Зеленського ветувати в цілому законопроект №9587-д, в якому йдеться про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Євродепутати підкреслили, що закриття реєстру від громадськості не сприятиме довірі з боку українців та міжнародних партнерів. Також таке рішення матиме значний негативний вплив на антикорупційну діяльність, оскільки воно приховує один із ключових інструментів громадського контролю за чиновниками.

"Ми підтверджуємо нашу особливу безперервну та всебічну підтримку проведенню надійних антикорупційних реформ в Україні, а також захисту та просуванню прогресу і досягнень у цій сфері", – йдеться у зверненні.

Також європарламентарі висловили готовність продовжувати взаємодію та діалог з Верховною Радою.

Заяву підписали євродепутати Міхаель Ґалер, Андрюс Кубілюс, Анджей Галіцький, Сандра Калнієте та інші.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 5 вересня ухвалила у другому читанні Закон № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. За закон в цілому проголосували 329 нардепів. За поправку про негайне відкриття реєстру не вистачило голосів, тож реєстри мають бути закритими іще рік, а посадовці добровільно вирішувати, чи хочуть вони показувати статки.

Вчора, 6 вересня, петиція з вимогою ветувати законопроєкт 9534, котрий залишає закритими декларації чиновників, набрала понад 25 тис. голосів у рекордно стислі строки. Тепер президент України має відреагувати на петицію. Станом на 21:00 7 вересня петицію підписали вже більше 75 тисяч українців.