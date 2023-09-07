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Китай заявив, що 90 країн візьмуть участь у конференції ініціативи “Один пояс, один шлях”

Форум відбудеться у Пекіні у жовтні.

Китай заявив, що 90 країн візьмуть участь у конференції ініціативи “Один пояс, один шлях”
Фото: cfr.org

Китай заявив, що 90 країн підтвердили участь у конференції глобальної ініціативи “Один пояс, один шлях” (Belt and Road Initiative − BRI), яка відбудеться в жовтні.

Про це пише Reuters.

Третій форум BRF пройде в Пекіні, цьогоріч відзначається 10 річниця ініціативи.

Очікується, що у заході візьмуть участь кілька іноземних лідерів, зокрема, президент Сербії Олександр Вучич і президент Аргентини Альберто Фернандес.

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Президент Росії Володимир Путін також планує відвідати Китай у жовтні, повідомили російські ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна підписала документи про співпрацю в рамках ініціативи із понад 150 країнами та 30 міжнародними організаціями. Реалізовано понад 3000 проєктів співробітництва, у межах яких мобілізовано майже 1 трильйон доларів інвестицій.

Критики вважають “Пояс і шлях”, заявлену як відтворення стародавнього Шовкового шляху для розвитку глобальної торговельної інфраструктури, інструментом китайського президента Сі Цзиньпіна щодо поширення свого геополітичного та економічного впливу.

Дебати на Заході щодо економічної залежності від Китаю кинули тінь на довгострокові торговельні та інвестиційні відносини з Пекіном. Італія, єдина країна “Групи семи” у рамках “Поясу та шляху”, заявила, що рішення попереднього уряду про приєднання було “звірським”.

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