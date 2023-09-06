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Китай розглядає закон про заборону одягу, який “ображає почуття уряду”

Йдеться, зокрема, про символіку ЛГБТ. Покарання передбачає штрафи та навіть тюремне ув’язнення.

Китай розглядає закон про заборону одягу, який “ображає почуття уряду”
Ілюстративне фотто
Фото: Pixabay

У Китаї обговорюють потенційні законодавчі зміни, які передбачають штрафи та навіть тюремне ув’язнення для людей, які "ображають почуття уряду, носячи неправильний одяг".

Про це пише Bloomberg.

Постійний комітет національного законодавчого органу нещодавно оприлюднив проєкт поправок до закону, який забороняє носіння одягу або використання слів, які “шкодять духу китайського народу та ображають почуття китайців”. Деталі змін наразі не оприлюднено.

За порушення пропонують карати ув’язненням на термін до 15 днів або штрафувати на 5000 юанів (680 доларів). Уряд називає цей закон одним з цьогорічних пріоритетів.

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“Законопроєкт підкреслює, як лідер Китаю Сі Цзиньпін за десять років перебування при владі обмежував громадянські свободи в країні з населенням близько 1,4 мільярда людей, зокрема через посилення цензури в Інтернеті. Поліція Сучжоу, міста поблизу Шанхаю, минулого року затримала жінку за носіння кімоно в громадських місцях”, − йдеться у повідомленні.

Китай має давню ворожнечу з Японією через її дії під час Другої світової війни. Суперечка нещодавно загострилася рішенням Токіо випустити в океан очищені стічні води з АЕС у префектурі Фукусіма.

Влада також переслідувала людей, які носили сорочки з веселками на концертах і розповсюджували в університетському кампусі прапори із символом ЛГБТ. Епізод із прапором стався у престижному університеті Цінхуа, де двом студентам було оголошено офіційні догани.

Багато користувачів китайських соціальних мереж висловили стурбованість тим, що запропоновані зміни до закону можуть зайти надто далеко. Користувач мережі Weibo написав, що закон “напевно принесе величезну невизначеність і широко відчинить двері для довільного та несанкціонованого покарання”. 

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