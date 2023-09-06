Виборний трибунал Нігерії вирішить, чи залишати президента Тінубу на посаді

Ддвоє суперників оскаржили його перемогу на виборах у лютому.

Трибунал з президентських виборів у Нігерії має встановити, чи повинен Бола Тінубу залишатися президентом після того, як двоє суперників оскаржили його перемогу на виборах у лютому.

Про це пише Reuters.

Результати виборів неодноразово оскаржувались юридично, але безрезультатно. Більшість політичних оглядачів очікують, що трибунал підтримає перемогу Тінубу.

Атіку Абубакар з Народної демократичної партії та Лейбористської партії Петера Обі звернулися до суду з проханням визнати вибори недійсними, стверджуючи про порушення та звинувативши виборний орган у порушенні закону через невикористання електронних машин для завантаження результатів виборчих дільниць.

Трибунал, який винесе своє рішення у столиці Абуджі, окрім інших засобів правового захисту, має право скасувати вибори та призначити нові.

Якщо інституція підтримає перемогу Тінубу, Атіку та Обі, все одно зможуть подати остаточну апеляцію до Верховного суду країни, вищу судову інстанцію Нігерії. Апеляція має бути подана протягом 60 днів з дня ухвалення рішення трибуналу.Напередодні винесення рішення військові встановили контрольно-пропускні пункти на основних дорогах, що ведуть до Абуджі, обшукуючи пасажирів та транспортні засоби.

Тінубу, який поїхав до Індії напередодні саміту G20, захищає свою перемогу та каже, що зосереджений на відновленні економіки. Він провів реформи, які включають скасування популярних, але дорогих субсидій на бензин та відміну валютного контролю.

“Але змусити нігерійців змиритися з болючими реформами виявилося непросто, і 71-річний ветеран стикається з протидією з боку профспілок, які у вівторок розпочали дводенний страйк перед безстроковим страйком 21 вересня”, − йдеться у повідомленні.

Анемічне економічне зростання, високий рівень безробіття, найвищий рівень інфляції за два десятиліття, рекордний борг, масова крадіжка нафти, яка вдарила по державних доходах, і поширена нестабільність − ось ті проблеми, які Тінубу успадкував від попередника Мухаммаду Бухарі.

Вирішення цих нагальних проблем потребує громадської підтримки, але Тінубу набрав 8,79 мільйона голосів, що є найменшим показником, отриманим президентом Нігерії з того часу, як країна повернулася до демократії у 1999 році.

Нігерія має найпотужнішу економіку та найбільшу кількість населення на континенті. У січні цього року Нігерія після Сенегалу запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

Нігерія у Генасамблеї ООН у листопаді голосувала за російську резолюцію, але в жовтні та лютому – підтримувала резолюції на користь України.