Мешканці окупованої Донеччини отримують бюлетені місцевих новин від найбільшого медіахолдингу Кремля, − британське Міноборони

Мешканці контрольованої Росією території Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні бюлетені місцевих новин від однієї з найбільших телерадіокомпаній РФ.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

4 вересня Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВДТРК) відкрила донецьку франшизу та почала мовлення на території “ДНР”. Бюлетені місцевих новин надає російський телеканал “Росія 1”, у якому викладають російський погляд на війну. Це частина ширших зусиль Росії встановити постійний контроль над територією.

Українські російськомовні телевізійні та радіостанції були у вільному доступі у нині анексованих областях до 2014 року. Після вторгнення всеукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент. Підконтрольні уряду ДНР і приєднані до нього мовники також ретранслювали російські національні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних бюлетенів.

На запуск мовлення ВДТРК у Донецьку знадобилося понад рік, про що вперше було оголошено у 2022 році. Майже напевно це сталося через те, що місцеві спеціалісти відмовлялися співпрацювати.

Симпатиків “ДНР” з необхідними навичками, зараз, найімовірніше, привезли з Криму, Луганська та інших місць.

Попри блокування в ефірі, українське мовлення, як і раніше, доступне широкій аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські обмеження фільтрації, аудиторія використовує VPN чи інші технології активного обходу. Використання мобільних телефонів, підключених до українських провайдерів, найімовірніше, є безперешкодним.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/U3aSp1ebbW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 7, 2023

Нагадаємо, у Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.