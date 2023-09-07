У Ростові неподалік штабу Південного військового округу РФ лунали вибухи

Також про збиті безпілотники заявили в Брянській області.

У російському місті Ростов-на-Дону цієї ночі лунали вибухи. Росіяни стверджують, що їхня ППО збивала безпілотники.

За словами очевидців, було три вибухи, потім почалася пожежа. Щонайменше один із вибухів пролунав поруч зі штабом Південного військового округу.

Фото: скрін

Про вибухи заявили і в інших регіонах РФ. У Брянській області, згідно з заявою росіян, збили три безпілотники і уламки пошкодили вокзал.

Про вибухи в різних регіонах Росії протягом попередніх місяців повідомляли регулярно. Періодично на російській території горять нафтобази та військові обʼєкти, зокрема, аеродроми з літаками, задіяними в війні проти українців.