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До Греції після смертоносних пожеж прийшли зливи, загинуло щонайменше троє людей

Шторм Даніель спровокував зсуви, зруйнував міст, обвалив опори електропередач і залив десятки автомобілів.

До Греції після смертоносних пожеж прийшли зливи, загинуло щонайменше троє людей
Фото: EPA/UPG

Зливи затопили будинки та підприємства у центральній Греції. Щонайменше троє людей загинули й четверо пропали безвісти.

Про це пише Reuters.

Дощ зруйнував інфраструктуру, повідомили у рятувальній службі.

З понеділка шторм Даніель спровокував зсуви, зруйнував міст, обвалив опори електропередач і залив десятки автомобілів. Це сталося всього через кілька днів після того, як на півночі згасла двотижнева смертоносна лісова пожежа.

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Тіло літньої жінки було виявлено в середу поблизу портового міста Волос. У цьому ж місті людина загинула через обвал стіни. У районі Кардіци автомобіль на смерть збив чоловіка. 

Річка, що розлилася біля будинку для літніх людей, поглинула дорогу і затопила залізничний вокзал у Волосі. Обсяг води, який випав у регіоні Пеліоні у вівторок, дорівнював річній кількості опадів у Лондоні, повідомив метеоролог Джордж Цатрафілліас.

Фото: EPA/UPG

Близько 158 транспортних засобів і сотні бригад екстреної допомоги працюють в інших районах Греції, які постраждали від злив.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Раптова повінь у Греції в 2017 році забрала життя 25 людей і залишила без даху над головою сотні людей.

Нагадаємо, лісова пожежа у Греції стала однією з найбільших у Європі за останні роки. Зі займаннями борються сотні грецьких пожежників. Стихія забрала життя щонайменше 20 людей.

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