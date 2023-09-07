Зливи затопили будинки та підприємства у центральній Греції. Щонайменше троє людей загинули й четверо пропали безвісти.

Про це пише Reuters.

Дощ зруйнував інфраструктуру, повідомили у рятувальній службі.

З понеділка шторм Даніель спровокував зсуви, зруйнував міст, обвалив опори електропередач і залив десятки автомобілів. Це сталося всього через кілька днів після того, як на півночі згасла двотижнева смертоносна лісова пожежа.

Тіло літньої жінки було виявлено в середу поблизу портового міста Волос. У цьому ж місті людина загинула через обвал стіни. У районі Кардіци автомобіль на смерть збив чоловіка.

Річка, що розлилася біля будинку для літніх людей, поглинула дорогу і затопила залізничний вокзал у Волосі. Обсяг води, який випав у регіоні Пеліоні у вівторок, дорівнював річній кількості опадів у Лондоні, повідомив метеоролог Джордж Цатрафілліас.

Фото: EPA/UPG

Близько 158 транспортних засобів і сотні бригад екстреної допомоги працюють в інших районах Греції, які постраждали від злив.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Раптова повінь у Греції в 2017 році забрала життя 25 людей і залишила без даху над головою сотні людей.

Нагадаємо, лісова пожежа у Греції стала однією з найбільших у Європі за останні роки. Зі займаннями борються сотні грецьких пожежників. Стихія забрала життя щонайменше 20 людей.