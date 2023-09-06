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Унаслідок злив та вітру на півдні Бразилії загинула щонайменше 21 людина

Тисячі людей були змушені залишити свої будинки.

Унаслідок злив та вітру на півдні Бразилії загинула щонайменше 21 людина
Фото: скріншот відео

Унаслідок злив та вітрів, викликаних циклоном, на півдні Бразилії загинула щонайменше 21 людина. 

Водночас синоптики попереджають про нові повені, кількість загиблих може зрости, пише BBC.

Губернатор штату Ріу-Гранді-ду-Сул заявив, що це була найстрашніша погодна катастрофа в історії регіону. За словами чиновників, тисячі людей були змушені залишити свої будинки.

У Мукумі, місті із населенням 5000 осіб, сотні людей довелося рятувати з дахів, оскільки 85% міста було затоплено, повідомляють місцеві ЗМІ.

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За словами чиновників, менше ніж за 24 години у штаті випало понад 300 мм дощу, що спричинило повені та зсуви ґрунту. Рятувальники використовували гелікоптери, щоб дістатися районів, відрізаних від повені. 

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що федеральний уряд готовий допомогти постраждалим.

У лютому щонайменше 40 людей загинули через повені та зсуви в бразильському штаті Сан-Паулу. тоді як минулого року щонайменше 100 людей загинули рясних дощів поблизу міста Ресіфі на північному сході країни.

Багато факторів сприяють повеням, але потепління атмосфери, викликане зміною клімату, підвищує ймовірність екстремальних опадів. З початку індустріальної ери світ уже потеплішав приблизно на 1,2°C, і температури продовжуватимуть зростати, якщо країни в усьому світі не різко скоротять викиди.

Нагадаємо, у липні зливи на півночі Індії забрали життя щонайменше 22 людей, спричинивши зсуви та раптові повені в регіоні, а в Делі випало найбільше опадів за останні десятиліття.

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