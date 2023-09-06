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У Шотландії невідомі молодики напали на трьох українських підлітків

Поліція стверджує, що напад мав етнічну складову.

У Шотландії невідомі молодики напали на трьох українських підлітків
Фото: Google

У шотландському Единбурзі група молодиків напала на трьох українських підлітків. Поліція стверджує, що напад мав етнічну складову.

Про це пише BBC.

“Хлопчики, двоє 13-річних і один 15-річний, постраждали після того, як у ніч на неділю до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі”, − пише видання.

Напад стався у районі Ніддра на Мейнс Роуд. Один із 13-річних підлітків отримав ножове поранення, інший − рвану рану вуха, а 15-річного хлопця побили кулаками.

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Поліція перевіряє камери відеоспостереження, щоб знайти винних у нападі, і шукає потенційних свідків.

“Я знаю, що під час нападу в цьому районі були люди, і я прошу їх зв’язатися з нами, щоб отримати будь-яку інформацію, яку вони можуть мати”, − сказав детектив Кейт Фейрберн.

Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а про подію повідомили поліцію в понеділок.

Нагадаємо, 26 серпня у Німеччині невідомий напав на українських дітей. Він поскаржився, що діти розмовляють українською, а повинні говорити російською. Зловмисник потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. В результаті він отримав поранення голови та лівої стопи. 

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