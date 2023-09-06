Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло

У Кораловому морі акули атакували катамаран Russian Ocean Way – TION із членами навколосвітньої експедиції томського відділу так званої Руської географічної спілки.
На борту було троє осіб, з них двоє росіян та один француз. Російські медіа стверджують, що вони не постраждали.
Катамаран унаслідок атаки акул затонув.
Росіяни заявили, що "було декілька атак акул на катамаран, в результаті чого балони почали здаватися, судно стало тонути". Людей врятував корабель, який почув їхній сигнал про допомогу. Їх доправлять у Брісбен (Австралія).
Так звана Руська географічна спілка просувала навколосвітні подорожі на цьому катамарані в соцмережах.