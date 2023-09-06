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Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло

На борту було три особи, зокрема два росіянина. 

Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Фото: соцмережі

У Кораловому морі акули атакували катамаран Russian Ocean Way – TION із членами навколосвітньої експедиції томського відділу так званої Руської географічної спілки. 

На борту було троє осіб, з них двоє росіян та один француз. Російські медіа стверджують, що вони не постраждали.

Катамаран унаслідок атаки акул затонув. 

Фото: соцмережі

Росіяни заявили, що "було декілька атак акул на катамаран, в результаті чого балони почали здаватися, судно стало тонути". Людей врятував корабель, який почув їхній сигнал про допомогу. Їх доправлять у Брісбен (Австралія). 

Так звана Руська географічна спілка просувала навколосвітні подорожі на цьому катамарані в соцмережах. 

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