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Нідерланди готуються до прийому нової хвилі українських біженців

Як очікується, 1 лютого буде потрібно 97 тис. місць для прийому біженців з України. 

Нідерланди готуються до прийому нової хвилі українських біженців
Фото: Укрінформ

Уряд Нідерландів просить муніципалітети створити додаткові місця для прийому українців.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Як очікується, 1 лютого буде потрібно 97 тис. місць для прийому біженців з України

“Минулого тижня під час засідання Ради безпеки мери пообіцяли створити 90 тисяч приймальних місць. Нині їх понад 81 тис”, - йдеться у повідомленні. 

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Втім, на тому засіданні голова Ради Безпеки Воутер Колфф сказав, що знадобиться ще більше місць для прийому.

Ймовірно, до кінця цього року українських біженців буде понад 104 400 осіб. Частина з них проживає у приватних осіб.

Нагадаємо, уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро. Ці гроші будуть витрачені на підтримку українських біженців.

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