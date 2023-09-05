Держдеп США закликав Північну Корею припинити переговори з Росією щодо зброї

Держдепартамент США закликав Північну Корею припинити переговори з Росією щодо зброї після повідомлень про майбутню зустріч очільників обох держав, передає CNN.

Як заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Пател, переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю "активно просуваються" після повідомлень про те, що Кім Чен Ин зустрінеться в Росії з Володимиром Путіним.

"Як ви всі знаєте, деякі з вас повідомили, що минулого місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирушив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси Росії, і ми маємо інформацію, що Кім Чен Ин очікує, що ці переговори призведуть до успіху", - сказав Пател.

Держдеп закликав Північну Корею дотримуватись взятого на себе Пхеньяном публічного зобов'язання не постачати і не продавати зброю Росії.

Пател додав, що примітно, що через санкції США РФ "була змушена відчайдушно шукати по всьому світу" зброю, яку можна було б використати у війні в Україні.

Нагадаємо, днями стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію і зустрітись там із Володимиром Путіним.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Росія та Північна Корея ведуть секретні переговори про постачання зброї. Держдеп США наголосив, що Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе відповідну угоду з Північною Кореєю.

Тим часом Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна поки що не може сказати, що Північна Корея передає Росії свою зброю.