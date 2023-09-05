Росіяни почали прикривати свої штурмовики автомобільними шинами, щоб захистити від українських дронів

Росіяни почали прикривати деякі зі своїх штурмовиків автомобільними шинами, що, на думку експертів, може бути тимчасовою спробою захистити їх від ударів українських безпілотників, повідомляє CNN.

На супутникових знімках MAXAR авіабази в Енгельсі, розташованій у глибині Росії, видно два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на фюзеляжах.

Фото: MAXAR

Фото: MAXAR

CNN не зміг перевірити, чому на літак було встановлено шини, але експерти кажуть - це може бути грубою спробою не лише додати ще один "рівень захисту" від українських дронів, а й знизити помітність літаків, особливо вночі.

На думку виробника дронів One Way Aerospace, чиї безпілотники використовували ЗСУ, ця тимчасова спроба може мати обмежений ефект щодо зменшення шкоди.

"Це може зменшити теплову сигнатуру незахищених засобів стратегічної авіації, розміщених на аеродромі, але вони все одно будуть помітні під інфрачервоними камерами", - сказав він.

Військовий представник НАТО підтвердив CNN, що Альянс бачив цю спробу росіян захистити свої літаки.

"Ми вважаємо, що він призначений для захисту від дронів. Ми не знаємо, чи це матиме якийсь ефект", - зауважив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше білоруські партизани з "BYPOL" передали СБУ унікальне відео з дрона, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Торік стало відомо, що вибухи на двох російських аердромах у Саратівській і Рязанській областях були спричинені атакою безпілотників, випущених із території України.

На території військового аеродрому Шайковка в Калузькій області РФ стався вибух внаслідок атаки безпілотника-камікадзе. Було знищено два літаки Ту-22М3.