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Данілов: Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин

Секретар РНБО впевнений, що Україна досягне своєї мети і повернеться до кордонів 1991-го року.

Данілов: Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов упевнений, що Україна в будь-якому випадку досягне своєї мети у розв’язаній Росією війні і повернеться до кордонів 1991-го року.

Про це він заявив під час спеціальної події Київського безпекового форуму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дати відповідь, коли закінчиться війна, я не можу. На фронті складно, але я точно можу сказати, що ми досягнемо своєї мети. Кордони 1991 року - це те, що прописано в нашій Конституції. Ми нікому нічого віддавати не збираємось", - сказав Данілов.

Водночас він обурився, ще деякі політики вважають, що для України було б краще сісти за стіл переговорів з Росією та піти на певні поступки заради миру. Така позиція окремих політиків, за його словами, може призвести до того, що автократичні режими захоплять владу в усьому світі.

"7 вересня 1940 року Гітлер почав бомбардування Лондона, німецькі Люфтваффе 57 днів поспіль вдень і вночі "утюжили" місто. І я слабо собі уявляю, щоб Рузвельт набрав Черчилля і сказав: "Друже, не чіпайте Гітлера, тому що у нього потужна армія, він має потужну зброю, ви якось змиріться з цим", - наголосив Данілов.

"Ми не можемо сказати, що війна завершиться завтра чи післязавтра, це залежить від багатьох факторів. Єдине, що можу сказати, що наш народ буде боротись за незалежність стільки, скільки необхідно. Якщо хтось думає, що ми будемо здаватись, що ми будемо іти на ті чи інші поступки заради того, щоб людина, яка вже вбила 500 наших дітей, сідала з нами за стіл перемовин, то у мене питання: як ви взагалі можете з ним розмовляти? Людина, яка в XXI столітті вбила 500 дітей, має сидіти за гратами. А ви кажете, що з нею треба вести перемовини", - додав очільник РНБО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заклики щодо переговорів України з російським диктатором Путіним, згадавши вбивство керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він також заявив, що переговори з Росією можливі лише за умови виведення її військ і що Путіна і Зеленського за одним столом переговорів "ніколи не зможемо побачити".

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін піде на переговори тоді, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.

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