На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки окупантів північніше Кліщіївки на Донеччині, - Генштаб

Також українці стримують наступ ворога в районі Мар’їнки.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, на Лиманському росіяни безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. А на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога у районі Мар’їнки Донецької області.

Упродовж доби окупанти завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та склад боєприпасів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 5 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі, Бучки Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Ромашкове, Бугор, Ворожба, Веселівка, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області;

та противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі, Бучки Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Ромашкове, Бугор, Ворожба, Веселівка, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області; на Куп’янському противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області;

противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська та Спірного Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська та Спірного Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Федорівка Друга, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Костянтинівка Донецької області

артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Федорівка Друга, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Костянтинівка Донецької області на Авдіївському противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області;

противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області; на Мар’їнському росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Веселий Гай Донецької області;

росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Веселий Гай Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новоукраїнка, Шахтарське, Урожайне, Федорівка, Шевченко Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новоукраїнка, Шахтарське, Урожайне, Федорівка, Шевченко Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Великомихайлівка, Нікополь, Добра Надія Дніпропетровської області, Новодарівка, Малинівка, Затишшя, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Великомихайлівка, Нікополь, Добра Надія Дніпропетровської області, Новодарівка, Малинівка, Затишшя, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області; на Херсонському ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Сонячне Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, нині Генштаб повідомив, що українські підрозділи мали успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка.

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.