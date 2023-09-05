ДТ: Завтра до Києва прибуде держсекретар США

У середу, 6 вересня, до Києва прибуде державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.

Нагадаємо, востаннє американський держсекретар відвідував Київ у вересні 2022 року. Тоді візит теж не анонсували. Це була третя, за його словами, поїздка від початку повномасштабного вторгнення РФ. Блінкен тоді анонсував виділення мільярда доларів допомоги Україні.

Візит Блінкена може відбутися на тлі голосувань парламенту за важливі законопроєкти. Так, нині Верховна Рада ще на рік закрила реєстр декларацій посадовців. Можуть не подавати декларації Радники Офісу Президента, а військові, особи рядового і начальницького складу, поліцейські будуть подавати їх тільки протягом 90 днів з дня визначення дати завершення бойових дій.

НАЗК розкритикувало внесені парламентським комітетом правки до законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Вони передбачають, що до Реєстру корупціонерів не вноситимуть дані про особи, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Також видалять більшість уже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.