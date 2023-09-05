Не принижуйте воїнів стоянням у чергах: Порошенко закликав парламент підтримати законопроєкт про спрощене надання статусу УБД

Відповідно до пропонованого ним законопроєкту, процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів і проводитись в електронному вигляді

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав народних депутатів з інших фракцій приєднатися і підписати законопроєкт про спрощене надання статусу учасника бойових дій.

Як відомо, Порошенко з депутатами "Європейської Солідарності" зареєстрував законопроєкт 9681 про спрощене набуття статусу учасника бойових дій. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

"Хочу одразу наголосити по армії. Вчора ввечері зареєстрований мною законопроєкт, який напрацьований, обговорений з робочою групою по наданню статусу учасника бойових дій всім військовослужбовцям, яких подали командири. Не треба принижувати українських воїнів стоянням в довгих чергах. Є в нас сьогодні до мільйона учасників – автоматично оформіть, видайте і не принижуйте воїнів", – закликав п’ятий Президент.

"Бо сьогодні є військовополонені, родини яких позбавлені пільг, сьогодні є «азовці», сьогодні є ті, хто вже орденоносці, а не мають «учасника», і їхны діти не зможуть вступити у вищі навчальні заклади, вони не зможуть отримати ділянки землі. Я не розумію, кому потрібна ця бюрократична процедура", – сказав Порошенко.

Він також зауважив, що категорично неприйнятною є постійна відсутність уряду на засіданнях парламенту.

"Бо навіть закон, який ми прийняли по 30-ти тисячам, досі повністю не імплементований. Решту законопроєктів, включно з покращенням забезпечення дронами, снарядами Верховна Рада має поставити першим пріоритетом", – переконаний п’ятий Президент.

Відповідно до пропонованого ним законопроєкту, процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів і проводитись в електронному вигляді.

Підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення до району проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань.

Командир військового формування зобов’язаний не пізніше ніж у триденний строк направити такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Держатель Реєстру не пізніше ніж у триденний строк з дня надходження документу оформляє електронну особову картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код). Цифрова картка невідкладно надсилається на мобільний телефон військовослужбовця та, за його бажанням, члена його сім’ї.

При оформленні електронної особової картки УБД забороняється вимагати додаткові документи та інформацію від особи, на ім’я якої оформлюється така картка.

Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій пред’являється для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їх сімей.

За бажанням військовослужбовця Держателем реєстру також може бути надано посвідчення учасника бойовий дій у паперовому вигляді.

Персональний електронний ідентифікатор та посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу.

Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.

Реєстр електронних особових карток учасників бойових дій є складовою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.