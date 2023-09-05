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Не принижуйте воїнів стоянням у чергах: Порошенко закликав парламент підтримати законопроєкт про спрощене надання статусу УБД

Відповідно до пропонованого ним законопроєкту, процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів і проводитись в електронному вигляді

Не принижуйте воїнів стоянням у чергах: Порошенко закликав парламент підтримати законопроєкт про спрощене надання статусу УБД
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав народних депутатів з інших фракцій приєднатися і підписати законопроєкт про спрощене надання статусу учасника бойових дій. 

Як відомо, Порошенко з депутатами "Європейської Солідарності" зареєстрував законопроєкт 9681 про спрощене набуття статусу учасника бойових дій. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС". 

"Хочу одразу наголосити по армії. Вчора ввечері зареєстрований мною законопроєкт, який напрацьований, обговорений з робочою групою по наданню статусу учасника бойових дій всім військовослужбовцям, яких подали командири. Не треба принижувати українських воїнів стоянням в довгих чергах. Є в нас сьогодні до мільйона учасників – автоматично оформіть, видайте і не принижуйте воїнів", – закликав п’ятий Президент.

"Бо сьогодні є військовополонені, родини яких позбавлені пільг, сьогодні є «азовці», сьогодні є ті, хто вже орденоносці, а не мають «учасника», і їхны діти не зможуть вступити у вищі навчальні заклади, вони не зможуть отримати ділянки землі. Я не розумію, кому потрібна ця бюрократична процедура", – сказав Порошенко.

Він також зауважив, що категорично неприйнятною є постійна відсутність уряду на засіданнях парламенту. 

"Бо навіть закон, який ми прийняли по 30-ти тисячам, досі повністю не імплементований. Решту законопроєктів, включно з покращенням забезпечення дронами, снарядами Верховна Рада має поставити першим пріоритетом", – переконаний п’ятий Президент.

Відповідно до пропонованого ним законопроєкту, процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів і проводитись в електронному вигляді.

  • Підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення до району проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань. 
  • Командир військового формування зобов’язаний не пізніше ніж у триденний строк направити такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
  • Держатель Реєстру не пізніше ніж у триденний строк з дня надходження документу оформляє електронну особову  картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код). Цифрова картка невідкладно надсилається на мобільний телефон військовослужбовця та, за його бажанням,  члена його сім’ї.
  • При оформленні електронної особової картки УБД забороняється вимагати додаткові документи та інформацію від особи, на ім’я якої оформлюється така картка.
  • Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій  пред’являється для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їх сімей.
  • За бажанням військовослужбовця Держателем реєстру також може бути надано посвідчення учасника бойовий дій у паперовому вигляді.
  • Персональний електронний ідентифікатор та посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу.
  • Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.

Реєстр електронних особових карток учасників бойових дій є складовою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

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