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В Україну прибув актор і режисер Стівен Фрай, який буде ведучим Саміту перших леді та джентльменів

Фрай є активістом у сфері ментального здоров’я, про яке зняв уже декілька документальних фільмів.

В Україну прибув актор і режисер Стівен Фрай, який буде ведучим Саміту перших леді та джентльменів
Стівен Фрай
Фото: Instagram/stephenfryactually

В Україну прибув актор і режисер Стівен Фрай, який буде ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів.

Про це Фрай повідомив у своєму інстаграмі. Також актора із прибуттям до нашої держави привітала Укрзалізниця.

За словами першої леді Олени Зеленської, Фрай є активістом у сфері ментального здоров’я, про яке зняв уже декілька документальних фільмів.

На сторінці організаторів заходу зазначено, що актор постійно підтримує Україну "у її боротьбі за існування та незалежність, про що яскраво свідчать його інтервʼю з гостями". Також Фрай допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок.

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Нагадаємо, Третій саміт леді та джентльменів, який відбудеться у вересні, стосуватиметься теми ментального здоровʼя.

Перший саміт, який відбувся у серпні 2021 року в Києві у Соборі Святої Софії, пройшов під темою  "М'яка сила в новій реальності"; учасниками були гості з понад 20 держав. Торік у липні відбувся Другий саміт перших леді та джентльменів. Тоді звернули увагу на психологічний аспект війни, а також людський капітал.

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